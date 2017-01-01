У Туреччині стався потужний землетрус

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Осередок залягав на глибині 13 км

У суботу, 27 травня увечері на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0.

Про це повідомляє сейсмологічний портал emsc-csem.

Осередок залягав на глибині 13 км.

Про потерпілих або заподіяні збитки не повідомляється.

Найбільш руйнівним за останні роки у Туреччині був землетрус у Ізміті (магнітуда 7,6) в 1999 році, коли загинуло понад 17 тисяч людей. Того ж року землетрус у Дюздже (магнітуда 7,2) забрав життя майже 900 осіб.

Нагадаємо, на півдні Одеської області пізно ввечері в п'ятницю, 19 травня, стався землетрус.