У Туреччині стався потужний землетрус
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Осередок залягав на глибині 13 кмУ суботу, 27 травня увечері на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0.
Про це повідомляє сейсмологічний портал emsc-csem.
Осередок залягав на глибині 13 км.
Про потерпілих або заподіяні збитки не повідомляється.
Найбільш руйнівним за останні роки у Туреччині був землетрус у Ізміті (магнітуда 7,6) в 1999 році, коли загинуло понад 17 тисяч людей. Того ж року землетрус у Дюздже (магнітуда 7,2) забрав життя майже 900 осіб.
Нагадаємо, на півдні Одеської області пізно ввечері в п'ятницю, 19 травня, стався землетрус.