У Туреччині суд постановив заблокувати сайт Booking.com



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Booking.com — популярна у світі система інтернет-бронювання готелів

Компаній Booking.com також має заплатити штраф у розмірі близько 2,5 мільйонів турецьких лір (приблизно 700 тисяч доларів) антимонопольному органу Туреччини

Турецький суд зобов'язав владу заблокувати туристичний сайт Booking.com на території країни до вирішення спору турецькою псоціацією туристичних агентств.

Про це повідомляє Hurriyet.

Асоціація турецьких туристичних агентств (TURSAB) подала позов на Booking.com, звинувачуючи сервіс у недобросовісній конкуренції.

Заборона на доступ до інформаційних і комунікаційних технологій на Booking.com як очікується, набуде чинності після направлення рішення суду до відповідних органів.

Між тим, генеральний секретар TURSAB Четін Гюрджюн сказав, що люди, які вже здійснили бронювання через сайт не матимуть жодних проблем у зв'язку з постановою суду.

Компаній Booking.com в рамках попередніх судових позовів від TURSAB також заплатить адміністративний штраф у розмірі близько 2,5 мільйонів турецьких лір антимонопольного органу Туреччини «за проведення діяльності із порушенням правил конкуренції».

Booking.com — система інтернет-бронювання житла (готелі, хостели), заснована в Амстердамі 1996 року, придбана 2005 року за $133 млн компанією Priceline (NASDAQ: PCLN). Штаб-квартира компанії знаходиться в Амстердамі, Нідерланди.

Нагадаємо, за останній місяць відносини між Туреччиною і ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення турецькими політиками мітингів перед референдумом 16 квітня, який має на меті розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.