У Туреччині відбулися протести проти результатів референдуму

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Акція протесту проти результатів референдуму, Стамбул

Реджеп Таїп Ердоган 17 квітня різко відреагував на критику західних спостерігачів щодо референдуму, який розширює його повноваження

Тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула та інших турецьких міст 17 квітня, щоб висловити протест проти результатів референдуму, який санкціонував надання президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану додаткових повноважень.

Щонайменше тисяча демонстрантів зібралася в районі Бешикташ у європейській частині Стамбула, згодом на азійській стороні зібралися близько двох тисяч протестувальників.

Протести з меншою кількістю учасників пройшли в Анкарі, Ізмірі та інших містах Туреччини. Турецькі засоби інформації повідомили, що 13 осіб були затримані в акції протесту в середземноморському місті Анталія.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 квітня різко відреагував на критику західних спостерігачів щодо референдуму, який розширює його повноваження. Заява Ердогана з’явилася після того, як спостерігачі ОБСЄ і ПАРЄ розкритикували референдум у Туреччині, заявивши, що правове поле референдуму не відповідало демократичним стандартам.

17 квітня керівник Центральної виборчої комісії Туреччини заявив, що результати референдуму, який розширює повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана, є дійсними. Про це Саді Ґювен заявив після того, як опозиційна Республіканська народна партія заявила про ймовірні порушення, у тому числі про використання непроштампованих бюлетенів.

Центральна виборча комісія Туреччини ввечері 16 квітня заявила, що 51,3 відсотка учасників референдуму підтримали пропоновані 18 конституційних поправок і зміни, що дозволять Ердогану залишатись при владі до 2029 року.

Джерело: Радіо Свобода