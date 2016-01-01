У Туреччині відпустили на волю родичів убивці російського посла

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Мевлют Алтинташ

У Москві триває громадянська панахида за загиблим у Туреччині послом Росії Андрієм Карловим

Затриманих після вбивства посла РФ родичів нападника відпустили турецькі правоохоронці, передає CNN Turk.

Як зазначається, йдеться, зокрема, про батьків убивці, сестру та двох його дядьків.

Підозрюваних відпустили за розпорядженням прокуратури після того, як вони надали свої свідчення.

Тим часом у Москві в ці хвилини триває громадянська панахида за загиблим у Туреччині послом Росії Андрієм Карловим.

У жалобній церемонії бере участь президент РФ Володимир Путін. Відспівування Карлова відбудеться у Храмі Христа Спасителя. Його проведе патріарх Кирило.

Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе організація «Джейш аль-Фатх».

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.