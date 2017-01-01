У Туреччині впав атракціон, десять постраждалих

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Фото: РБК Інцидент стався в місті Конья.

У турецькому місті Конья в парку розваг обірвався трос на атракціоні

У турецькому місті Конья в парку розваг обірвався трос на атракціоні Вежа Адреналіну. Як повідомляє Anadolu, унаслідок інциденту травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб.

Всі постраждалі госпіталізовані. У момент обриву на атракціоні було 17 осіб.

Очевидці зазначили, що лавка з людьми обірвалася приблизно на висоті двох метрів, після чого вдарилася об металеву платформу.