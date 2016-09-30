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У Туреччині заарештували іранця за підозрою в контрабанді зброї з України

Іранця затримали на березі Чорного моря після обшуку його вантажівки, доставленого морем з України

У Туреччині заарештували громадянина Ірану, підозрюваного в контрабанді з України зроблених у Росії частин протитанкових ракетних комплексів. Чиновники вважають, що затриманий планував доправити ці компоненти терористичній групі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на повідомлення турецьких властей.

Турецька митниця і міністерство торгівлі заявили 30 квітня, що ця людина була затримана в місті Зонгулдак на узбережжі Чорного моря після обшуку його вантажівки, яка була перевезена морем із України.

Як ідеться в заяві міністерства, у документах перевізника вантажем були вказані підгузки, але фактично у вантажівці транспортувалися головні компоненти двох протитанкових ракетних комплексів російського виробництва. Такі використовуються збройними групами, серед яких угруповання «Ісламська держава» та курдські повстанці, твердять представники турецької влади.

Підозрюваний, якого турецька сторона позначила ініціалами Е. Е., був затриманий 27 квітня. Суд згодом ухвалив арешт цього чоловіка, заявила влада.