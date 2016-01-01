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    У Туреччині заблокували Facebook і Twitter після вбивства російського посла

    • 20 Грудня, 12:22
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    Турецький уряд регулярно блокує соціальні мережі після терористичних актів або у періоди національних криз

    У вівторок для багатьох користувачів у Туреччині заблокували доступ до Facebook, Twitter і YouTube після вбивства посла РФ в Анкарі Андрія Карлова, повідомляє The Daily Dot.

    В організації Turkey Blocks повідомили, що у понеділок ввечері було виявлено «серйозні уповільнення» у роботі цих соцмереж після вбивства посла РФ.

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    Турецький уряд регулярно блокує соціальні мережі після терористичних актів або у періоди національних криз, таких, як, наприклад, спроба державного перевороту влітку цього року.

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

    Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

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