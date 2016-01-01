У Туреччині запевняють, що вбивство Карлова не вплине на дипвідносини з Москвою

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Нуман Куртулмуш

Віце-прем'єр Туреччини заявив, що ця «провокація» не вплине на відносини між Анкарою та Москвою

Віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що вбивство посла РФ в Анкарі не вплине на двосторонні відносини Росії і Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

Віце-прем'єр вважає, що такі події – результат всебічного політичного планування. За його словами, ця атака не завдасть шкоди турецько-російським відносинам.

«Туреччина продовжить робити нові дипломатичні кроки, незважаючи на всі провокації і пастки», – написав Куртулмуш.

Він також зазначив, що рішуче засуджує атаку на російського посла і висловив співчуття родині дипломата і всьому російському народу.

МЗС Туреччини також рішуче засудив збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.

«Туреччина засуджує цей підступний терористичний акт. Нападника було знешкоджено. Цю трагічну подію буде широко і всебічно розслідувано. Всі відповідальні постануть перед турецьким правосуддям», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.