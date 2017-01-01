В Туреччині затримали чотирьох українців, які переправляли мігрантів до Італії

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Турецькі ЗМІ повідомляють, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми

Берегова охорона Туреччини перехопила яхту, що належить українцю, та ходить під прапором США, і на якій намагалися переправити до Італії 83 мігрантів, передає HurriyetDailyNews.

Зазначається, що всі троє члени екіпажу яхти виявилися українцями.

«Затримані також троє членів екіпажу яхти, які виявилися українцями», - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що 82 мігранти – громадяни Сирії, ще один – афганець.

Крім того, за підозрою в організації нелегального перевезення людей жандарми затримали одного українця, одного громадянина Іраку і ще двох осіб, громадянство яких не називається.

Зазначається, що мігранти заплатили контрабандистам по 5 тис 500 доларів за особу.

Видання повідомляє, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми.