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    В Туреччині затримали чотирьох українців, які переправляли мігрантів до Італії

    • Сьогодні, 19:45
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    Турецькі ЗМІ повідомляють, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми

    Берегова охорона Туреччини перехопила яхту, що належить українцю, та ходить під прапором США, і на якій намагалися переправити до Італії 83 мігрантів, передає HurriyetDailyNews.

    Зазначається, що всі троє члени екіпажу яхти виявилися українцями.

    «Затримані також троє членів екіпажу яхти, які виявилися українцями», - йдеться у повідомленні.

    Також встановлено, що 82 мігранти – громадяни Сирії, ще один – афганець.

    Крім того, за підозрою в організації нелегального перевезення людей жандарми затримали одного українця, одного громадянина Іраку і ще двох осіб, громадянство яких не називається.

    Зазначається, що мігранти заплатили контрабандистам по 5 тис 500 доларів за особу.

    Видання повідомляє, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми.

     

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