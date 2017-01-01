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    У Туреччині затримали підозрюваних у організації протестів проти референдуму

    • Сьогодні, 09:10
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    <span>Поліція Стамбула затримала 19 осіб за організацію вуличних акцій протесту.</span><br /><br />
    Фото: Yeni Safak
    Поліція Стамбула затримала 19 осіб за організацію вуличних акцій протесту.

    Через соціальні мережі вони планували вуличні акції

    У Туреччині поліція Стамбула затримала 19 осіб за організацію вуличних акцій протесту проти підсумків конституційного референдуму, що значно розширюють повноваження президента Реджепа Ердогана. Про це повідомляє Yeni Safak.

    У поліції стверджують, що затримані за допомогою соціальних мереж планували організацію вуличних акцій. Наголошується, що поліція може кваліфікувати дії затриманих як «розпалювання ворожнечі серед населення».

    Нагадаємо, 

    16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана. На референдумі щодо внесення конституційних поправок у Туреччині «за» проголосували 51,41% виборців.

    Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

    Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

    Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

    Туреччина вибори протест
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