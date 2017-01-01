У Туреччині звільнено ще шість тисяч держслужбовців

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Під дію указу підпали офіцери поліції, чиновники міністерств юстиції та охорони здоров'я, а також вчені

У рамках нової хвилі масових чисток після невдалого влітку путчу у Туреччині звільнені понад 6 тисяч держслужбовців. Відповідний декрет виданий в п'ятницю на тлі режиму надзвичайного стану, що зберігається в країні, передає Deutsche Welle.

Під дію указу підпали 2 тис. 687 офіцерів поліції, 1 тис. 699 чиновників міністерства юстиції і 838 співробітників міністерства охорони здоров'я, 649 вчених і 135 посадових осіб з управління у релігійних справах.

Правляча Партія справедливості і розвитку (AKP), а також одне з опозиційних об'єднань, ультраконсервативна Партія націоналістичного руху (MHP), 3 січня підтримала пропозицію про продовження в країні режиму надзвичайного стану. Спочатку він був введений після невдалої спроби державного перевороту, що сталася 15 липня 2016 року. Не менше 37 тисяч людей були арештовані, ще десятки тисяч людей були затримані, проте потім їх відпустили.

Нагадаємо, у Туреччині розпочався «великий суд» над учасниками держперевороту. Наразі двох осіб засудили до довічного ув’язнення через участь у державному перевороті.