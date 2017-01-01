У турецьких готелях незабаром з'являться українські телеканали

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Телевізор в готелі Фото з відкритих джерел

Посол України в Туреччині звернувся із відповідним листом до Асоціації готельєрів цієї країни

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга звернувся до Асоціації готельєрів цієї країни з проханням запровадити українське телебачення в готелях

Про це Сибіга написав у своєму Тwitter.

«Щойно підписав звернення щодо запровадження українського телебачення в турецьких готелях. Готуємося до прийому українських туристів!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині суд постановив заблокувати сайт Booking.com.

Асоціація турецьких туристичних агентств (TURSAB) подала позов на Booking.com, звинувачуючи сервіс у недобросовісній конкуренції.

Заборона на доступ до інформаційних і комунікаційних технологій на Booking.com як очікується, набуде чинності після направлення рішення суду до відповідних органів.

Між тим, генеральний секретар TURSAB Четін Гюрджюн сказав, що люди, які вже здійснили бронювання через сайт не матимуть жодних проблем у зв'язку з постановою суду.

Компаній Booking.com в рамках попередніх судових позовів від TURSAB також заплатить адміністративний штраф у розмірі близько 2,5 мільйонів турецьких лір антимонопольного органу Туреччини «за проведення діяльності із порушенням правил конкуренції».

Booking.com — система інтернет-бронювання житла (готелі, хостели), заснована в Амстердамі 1996 року, придбана 2005 року за $133 млн компанією Priceline (NASDAQ: PCLN). Штаб-квартира компанії знаходиться в Амстердамі, Нідерланди.