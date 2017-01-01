  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Варшаві десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести

    • Сьогодні, 18:06
    • Розсилка
    Фото РАР

    За даними речника мерії Варшави, у протестах беруть участь 70 тисяч людей

    Десятки тисяч поляків вийшли на «Марш свободи» у Варшаві, щоб висловити свою незгоду з діями уряду, повідомляє TVN 24.

    Організатором маршу виступила найбільша опозиційна партія «Громадянська платформа». В акції також приймають участь і інші опозиційні сили.

    О 13.30 натовп вирушив з площі Банкової в напрямку площі Конституції, скандуючи «Руки геть від самоврядування» і «Тут є Польща». Перед початком ходи перед демонстрантами виступили лідери опозиції.

    За даними речника мерії Варшави, у протестах беруть участь  70 тисяч людей. Втім, поліція наводить значно меншу цифру – 9 тисяч осіб.

    b7495e3f8c815eef5fee5c20c2e4135ec375fa62

    Учасники акції прийшли на марш з прапорами Польщі і Євросоюзу, транспарантами, табличками з гаслами, символікою профспілок, політичних партій і неурядових організацій. Крім того, багато учасників тримають в руках сині повітряні кульки – головний атрибут «Маршу свободи».

    Очікується, що акція завершиться о 18.00 концертом. Опозиція розраховує на участь щонайменше 100 тисяч людей.

    авіа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ