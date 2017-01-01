У Варшаві десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести

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За даними речника мерії Варшави, у протестах беруть участь 70 тисяч людей

Десятки тисяч поляків вийшли на «Марш свободи» у Варшаві, щоб висловити свою незгоду з діями уряду, повідомляє TVN 24.

Організатором маршу виступила найбільша опозиційна партія «Громадянська платформа». В акції також приймають участь і інші опозиційні сили.

О 13.30 натовп вирушив з площі Банкової в напрямку площі Конституції, скандуючи «Руки геть від самоврядування» і «Тут є Польща». Перед початком ходи перед демонстрантами виступили лідери опозиції.

За даними речника мерії Варшави, у протестах беруть участь 70 тисяч людей. Втім, поліція наводить значно меншу цифру – 9 тисяч осіб.

Учасники акції прийшли на марш з прапорами Польщі і Євросоюзу, транспарантами, табличками з гаслами, символікою профспілок, політичних партій і неурядових організацій. Крім того, багато учасників тримають в руках сині повітряні кульки – головний атрибут «Маршу свободи».

Очікується, що акція завершиться о 18.00 концертом. Опозиція розраховує на участь щонайменше 100 тисяч людей.