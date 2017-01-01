У Варшаві обговорять сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства»
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На засіданні присутній міністр закордонних справ України
У Варшаві розпочалось обговорення траспортного сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.
«Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами Східного партнерства у пленарній сесії EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла Клімкіна», — сказано у повідомленні.
#EUEaPWarsaw FM of Ukraine @PavloKlimkin took part at plenary session on transport infrastructure between the #EU and #EaP member states pic.twitter.com/EmMfryH9EH— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 12 апреля 2017 г.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін у середу перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, «Східного партнерства» та деяких інших країн ЄС.
Як повідомляв «Главком», сьогодні у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи.