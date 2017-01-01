  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Варшаві обговорять сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства»

    • Сьогодні, 16:11
    • Розсилка
    Пленарна сесія EUEaPWarsaw за участю міністра Павла Клімкіна.
    Пленарна сесія EUEaPWarsaw за участю міністра Павла Клімкіна.

    На засіданні присутній міністр закордонних справ України

    У Варшаві розпочалось обговорення траспортного сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

    «Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами Східного партнерства у пленарній сесії EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла Клімкіна», — сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін у середу перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, «Східного партнерства» та деяких інших країн ЄС.

    Як повідомляв «Главком»,  сьогодні у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи.

    МЗС ЄС міністр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ