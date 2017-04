У Варшаві обговорять сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства»

На засіданні присутній міністр закордонних справ України

У Варшаві розпочалось обговорення траспортного сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами Східного партнерства у пленарній сесії EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла Клімкіна», — сказано у повідомленні.

#EUEaPWarsaw FM of Ukraine @PavloKlimkin took part at plenary session on transport infrastructure between the #EU and #EaP member states pic.twitter.com/EmMfryH9EH