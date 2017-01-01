У Варшаві обговорять сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пленарна сесія EUEaPWarsaw за участю міністра Павла Клімкіна.

На засіданні присутній міністр закордонних справ України

У Варшаві розпочалось обговорення траспортного сполучення між ЄС і країнами «Східного партнерства» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«Обговорення розвитку транспортних сполучень між ЄС та країнами Східного партнерства у пленарній сесії EUEaPWarsaw за участю Міністра Павла Клімкіна», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін у середу перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, «Східного партнерства» та деяких інших країн ЄС.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи.