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Мітингувальники вийшли на вулиці під час інавгураційних заходів

У ході акцій протесту у Вашингтоні під час інавгураційних заходів було затримано понад 90 протестувальників, передає AFP.

«У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа», – повідомляє видання.

Зазначимо, у Вашингтоні загострюється ситуація в день інавгурації Дональда Трампа. У столиці бешкетують протестувальники в чорному. Радикально налаштовані люди перевертають сміттєві баки, б'ють вітрини. Поліція намагається придушити протест. Проходять затримання, застосовуються спецзасоби.

Як повідомляється, охоронці закрили один вхід на парад, де зібралися активісти руху «Black lives matter». Протестувальники скандували «F*** Trump» і взялися за руки, не пропускаючи людей.

Напередодні інавгурації Трампа в США відбуваються протести. Зокрема, у Нью-Йорку проходить багатотисячна акція протесту. Протести також тривають у Вашингтоні.