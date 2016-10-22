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    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа

    • Вчора, 22:30
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    Мітингувальники вийшли на вулиці під час інавгураційних заходів

    У ході акцій протесту у Вашингтоні під час інавгураційних заходів було затримано понад 90 протестувальників, передає AFP.

    «У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа», – повідомляє видання.

    Зазначимо, у Вашингтоні загострюється ситуація в день інавгурації Дональда Трампа. У столиці бешкетують протестувальники в чорному. Радикально налаштовані люди перевертають сміттєві баки, б'ють вітрини. Поліція намагається придушити протест. Проходять затримання, застосовуються спецзасоби.

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    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    У Вашингтоні поліція заарештувала понад 90 мітингувальників під час інавгурації Трампа
    Mirror

    Як повідомляється, охоронці закрили один вхід на парад, де зібралися активісти руху «Black lives matter». Протестувальники скандували «F*** Trump» і взялися за руки, не пропускаючи людей.

    Напередодні інавгурації Трампа в США відбуваються протести. Зокрема, у Нью-Йорку проходить багатотисячна акція протесту. Протести також тривають у Вашингтоні.

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