У Вашингтоні та Нью-Йорку проходять протести в день інавгурації Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестувальники називають Трампа «незаконно обраним» президентом

Напередодні інавгурації Трампа в США відбуваються протести. Зокрема, у Нью-Йорку проходить багатотисячна акція протесту. Протести також тривають у Вашингтоні.

Разом з прихильниками Дональда Трампа напередодні його інавгурації в Вашингтон з'їхалися і противники нового американського лідера. Вони пройшли по центру столиці, скандуючи «Ми - проти фашизму в Америці» і називаючи Трампа «незаконно обраним» президентом.





За порядком у Вашингтоні стежать 28,000 співробітників служб безпеки. Одна з груп протестуючих збирається зірвати церемонію інавгурації, яка намічена на п'ятничний вечір, блокувавши всі доступи на неї ззовні.



У Нью-Йорку в протестних заходах перед хмарочосом Трампа взяли участь багато знаменитостей. Перед присутніми виступив кінорежисер Майкл Мур:



«Це буде трохи болісно, заподіє дискомфорт, але наші зусилля принесуть плоди і зупинять цю людину. Чотири роки він не протягне ...», - наголосив він.



Висловити свою незгоду з позицією нового президента з питань Багатьом державним Прийшли Зірки Голлівуду Роберт Де Ніро, Алек Болдуін, шер, Джуліанн Мур і Марк Руффало. Протест також підтримав мер Нью-йорку білл де Блазі.