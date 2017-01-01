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    У Вашингтоні та Нью-Йорку проходять протести в день інавгурації Трампа

    • Сьогодні, 16:41
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    Протестувальники називають Трампа «незаконно обраним» президентом

    Напередодні інавгурації Трампа в США відбуваються протести. Зокрема, у Нью-Йорку проходить багатотисячна акція протесту. Протести також тривають у Вашингтоні.

    Разом з прихильниками Дональда Трампа напередодні його інавгурації в Вашингтон з'їхалися і противники нового американського лідера. Вони пройшли по центру столиці, скандуючи «Ми - проти фашизму в Америці» і називаючи Трампа «незаконно обраним» президентом.



    За порядком у Вашингтоні стежать 28,000 співробітників служб безпеки. Одна з груп протестуючих збирається зірвати церемонію інавгурації, яка намічена на п'ятничний вечір, блокувавши всі доступи на неї ззовні.

    У Нью-Йорку в протестних заходах перед хмарочосом Трампа взяли участь багато знаменитостей. Перед присутніми виступив кінорежисер Майкл Мур:

    «Це буде трохи болісно, заподіє дискомфорт, але наші зусилля принесуть плоди і зупинять цю людину. Чотири роки він не протягне ...», - наголосив він.

    Висловити свою незгоду з позицією нового президента з питань Багатьом державним Прийшли Зірки Голлівуду Роберт Де Ніро, Алек Болдуін, шер, Джуліанн Мур і Марк Руффало. Протест також підтримав мер Нью-йорку білл де Блазі.

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