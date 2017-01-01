У Вашингтоні водій намагався наїхати на поліцейських

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Інцидент стався біля Ботанічного саду в Вашингтоні

Поліція в районі будівлі Конгресу США відкрила вогонь по автомобілю, який намагався наїхати на поліцейських, а згодом водія арештували.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався біля Ботанічного саду в Вашингтоні, де чоловік намагався наїхати на поліцейських. У свою чергу поліція відкрила вогонь. На місце виїхали швидкі, але поранених не було.

Наразі водія автомобіля заарештували.

Нагадаємо, 22 березня на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі британського парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі.

Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання «Ісламська держава».