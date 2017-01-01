  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Вашингтоні водій намагався наїхати на поліцейських

    • Сьогодні, 00:16
    • Розсилка

    Інцидент стався біля Ботанічного саду в Вашингтоні

    Поліція в районі будівлі Конгресу США відкрила вогонь по автомобілю, який намагався наїхати на поліцейських, а згодом водія арештували.

    Про це повідомляє  Bloomberg.

    Інцидент стався біля Ботанічного саду в Вашингтоні, де чоловік намагався наїхати на поліцейських. У свою чергу поліція відкрила вогонь. На місце виїхали швидкі, але поранених не було.

    Наразі водія автомобіля заарештували.

    Нагадаємо, 22 березня на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі британського парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі.

    Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.

    Відповідальність за напад узяло на себе угруповання «Ісламська держава». 

    США водій держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ