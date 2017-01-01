У Вашингтоні вшанували пам’ять українських героїв

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Фото: Мирослава Гонгадзе Поминальна церемонія у Вашингтоні

Захід у центрі американської столиці, біля Меморіалу президенту Лінкольну, зібрав сотні людей

Поминальна церемонія на честь Героїв Небесної сотні, які загинули, відстоюючи свободу України на Майдані три роки тому, а також інших полеглих у триваючій боротьбі українців за незалежність, відбулася у Вашингтоні.

Захід у центрі американської столиці, біля Меморіалу президенту Лінкольну, зібрав сотні людей та привернув увагу багатьох, хто перебував поруч.

Церемонія розпочалася з виконання композиції «Плине кача», яка стала сумним символом пам'яті полеглих захисників Української держави. Учасники заходу – представники української громади США, Посольства України в Вашингтоні, священнослужителі, небайдужі американці та представники інших країн, - вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв біля Тризуба, виставленого на бетоні зі свічок. Багато хто тримав у руках жовто-блакитні прапори й стрічки, а також червоні квіти.

До присутніх звернувся посол України в США Валерій Чалий, який підкреслив, «що боротьба за Україну триває і тепер – в умовах російської агресії, яка продовжується досі». Він подякував українським організаціям Америки за єдність і солідарність з Україною.

Зі свого боку представники українських організацій у Сполучених Штатах – Фундації Україна-США, United Help Ukraine, Razom – підкреслили готовність й надалі активно допомагати українцям у боротьбі проти агресії Москви. За традицією, священики українських церков у США справили богослужіння для урочистого поминання загиблих та прочитали спільну молитву за Україну.