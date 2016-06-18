У Ватикані з’явився перший McDonald's

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Фастфуд у Ватикані викликав неоднозначну реакцію як католицької церкви, так і громадськості

У католицькій церкві негативно відреагували на рішення здати в оренду приміщення для американської корпорації у Ватикані. Про це повідомляє NBC News.

Фаст-фуд розміщено всього за 100 метрів від самої держави Ватикан.

Відкриття відбулося ще у переддень Нового року, проте було дуже стриманим і не афішувалося, адже попередня спроба оголошення про відкриття там фастфуду викликала громадське обурення. Тоді римляни називали заклад McVatican.

Національна газета La Repubblica повідомила, що McDonald's платитиме Апостольському престолу за оренду першого поверху відповідної будівлі Ватикану $30 тисяч.