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    У Великобританії не буде нового референдуму щодо Brexit

    • Сьогодні, 13:27
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    <span>Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила&nbsp;Brexit</span>
    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила Brexit

    За повторне голосування зібрали 2 млн підписів

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що повторного референдуму з питання збереження членства Британії в Євросоюзі не буде. Про це повідомляє BBC.

    «Зворотного шляху бути не може», – сказала Мей в ефірі BBC, додавши, що тепер уряду необхідно дотримати своєї обіцянки щодо Brexit.

    Нагадаємо, що онлайн-петиція про повторний референдум про вихід Британії з Євросоюзу зібрала два мільйони підписів.

    Також у вівторок Тереза Мей оголосила, що попросить парламент оголосити дострокові вибори 8 червня – на три роки раніше терміну. При цьому вона сказала, що не братиме участі у передвиборних теледебатах.

    Як повідомляв «Главком», у березні Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Великобританії з Європейського союзу.

    ЄС Великобританія Тереза Мей
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