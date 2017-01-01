У Великобританії не буде нового референдуму щодо Brexit

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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила Brexit

За повторне голосування зібрали 2 млн підписів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що повторного референдуму з питання збереження членства Британії в Євросоюзі не буде. Про це повідомляє BBC.

«Зворотного шляху бути не може», – сказала Мей в ефірі BBC, додавши, що тепер уряду необхідно дотримати своєї обіцянки щодо Brexit.

Нагадаємо, що онлайн-петиція про повторний референдум про вихід Британії з Євросоюзу зібрала два мільйони підписів.

Також у вівторок Тереза Мей оголосила, що попросить парламент оголосити дострокові вибори 8 червня – на три роки раніше терміну. При цьому вона сказала, що не братиме участі у передвиборних теледебатах.

Як повідомляв «Главком», у березні Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Великобританії з Європейського союзу.