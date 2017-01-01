У Великобританії помер актор серіалу «Гра престолів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніл Фінглтон помер у віці 36 років

У Великобританії помер Ніл Фінглтон - актор, відомий телеглядачам за роллю гіганта з популярного серіалу «Гра престолів».

Про це повідомляє The Sun.

«Ніл Фінглтон, зірка «Гри престолів» і найвищий чоловік у Великобританії, помер від серцевої недостатності у віці 36 років», - йдеться в повідомленні.

Фінглтон навчався в університеті Північної Кароліни в США і раніше був більше відомий не як актор, а спортсмен, бо багато років займався баскетболом, виступаючи за клуби у США, Іспанії, Китаю, Італії, Греції та Англії.

У 2007 році Ніл Фінглтон був визнаний найвищою людиною в Євросоюзі - його зріст становив 7 футів і 7 дюймів (близько 2,3 метра). Також він входив в список 25 найбільш високих людей світу.

Після завершення активної баскетбольної кар'єри він став актором, зігравши в «Докторі Хто», «Люди Х: Перший клас», «Месники: Ера Альтрона» і серіал «Гра Престолів».