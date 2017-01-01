У Венесуелі, де вирують протести, розпочалися арешти військових

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Флаг Венесуели

Вже затримані 85 представників збройних сил

У Венесуелі, за даними лідера місцевої опозиції Енріке Капрілеса, почалися масштабні арешти серед військових чинів. 85 представників збройних сил були затримані, сказав Капрілес в суботу, 6 травня. В якості причини називається придушення опозиції. За словами опозиціонера, родичі затриманих попросили його оприлюднити факти арештів. «У збройних силах панує невдоволення», - заявляє Капрілес.

Військові вважається ключовою силою в конфлікті. Президент країни Ніколас Мадуро цілеспрямовано намагався зміцнити свою владу в рядах збройних сил, вдаючись в тому числі до грошових вливань. Крім цього, з 32 міністрів венесуельського уряду 11 представляють армію і спецслужби, що зміцнює лояльність кабінету міністрів.

Нагадаємо, що зослухавши заклик опозиції, тисячі жителів Венесуели знову вийшли на вулиці Каракаса 3 травня, щоб не дозволити президенту Ніколасу Мадуро внести зміни до конституції країни. Представники опозиції повідомили про більш ніж 200 поранених.

Напередодні у Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів.

Варто зазначити, що більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належить опозиції, яка закликає президента Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

Демонстрації в країні тривають вже близько місяця. В сутичках загинули понад 30 осіб.

Джерело: Deutsche Welle