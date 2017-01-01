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    У Венесуелі спалили будинок Уго Чавеса

    • Сьогодні, 06:59
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    Мітингуючі спалили будинок у відповідь на вбивство молодої людини

    У Венесуелі під час протестів спалили будинок екс-президента країни Уго Чавеса в місті Сабанета.

    Про це повідомляє El Nacional. 

    За даними видання, це було зроблено у відповідь на вбивство в Барінасі молодої людини, в яку влучила куля. Пікетники звинуватили в цьому національну боліваріанську гвардію.

    Раніше демонстранти в одному з міст Венесуели зруйнували статую Уго Чавеса.

    Як повідомлялося, заворушення в Венесуелі тривають близько двох місяців. За цей час загинули щонайменше 46 осіб, сотні отримали поранення. 

    вбивство
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