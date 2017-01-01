У Венесуелі спалили будинок Уго Чавеса
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Мітингуючі спалили будинок у відповідь на вбивство молодої людини
У Венесуелі під час протестів спалили будинок екс-президента країни Уго Чавеса в місті Сабанета.
Про це повідомляє El Nacional.
За даними видання, це було зроблено у відповідь на вбивство в Барінасі молодої людини, в яку влучила куля. Пікетники звинуватили в цьому національну боліваріанську гвардію.
#ULTIMAHORA Prenden fuego a la casa materna de #HugoChavez #BARINAS. #22MAYO pic.twitter.com/3INGIOuHKy— Eduardo Zabaleta (@ezaba64) 22 травня 2017 р.
Раніше демонстранти в одному з міст Венесуели зруйнували статую Уго Чавеса.
Як повідомлялося, заворушення в Венесуелі тривають близько двох місяців. За цей час загинули щонайменше 46 осіб, сотні отримали поранення.