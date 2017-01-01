У Венесуелі спалили будинок Уго Чавеса

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Мітингуючі спалили будинок у відповідь на вбивство молодої людини

У Венесуелі під час протестів спалили будинок екс-президента країни Уго Чавеса в місті Сабанета.

Про це повідомляє El Nacional.

За даними видання, це було зроблено у відповідь на вбивство в Барінасі молодої людини, в яку влучила куля. Пікетники звинуватили в цьому національну боліваріанську гвардію.

Раніше демонстранти в одному з міст Венесуели зруйнували статую Уго Чавеса.

Як повідомлялося, заворушення в Венесуелі тривають близько двох місяців. За цей час загинули щонайменше 46 осіб, сотні отримали поранення.