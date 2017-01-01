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    У Венесуелі три тижні тривають протести

    • Сьогодні, 15:00
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    Опозиція звинувачує президента країни Мадуро в диктаторстві.
    Фото: Andres E. Azpurua
    Опозиція звинувачує президента країни Мадуро в диктаторстві.

    За цей час загинуло 23 особи

    У Венесуелі кількість жертв протестів і демонстрацій, як на підтримку, так і проти президента країни Ніколаса Мадуро зросла до 23 осіб. Згідно з даними омбудсмена Тарека Сааба, невідомо, скільки осіб, які постраждали в ході зіткнень і заворушень, все ще знаходяться в украй важкому стані.

    Нагадаємо, демонстрації проти президента Венесуели Мадуро проходять в країні майже щодня на протязі вже більше трьох тижнів.

    Активісти вимагають проведення дострокових виборів нового президента, повного відновлення прав парламенту Венесуели, а також початку процесу відновлення економіки країни.

    Крім того, венесуельська опозиція звинувачує президента країни Мадуро в диктаторстві, в ігноруванні законів, взяття під варту політичних опонентів і тиску на судові органи.

    Джерело: ВВС Русская служба

    Національна поліція України акція Венесуела протест
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