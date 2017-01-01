У Венесуелі три тижні тривають протести

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Фото: Andres E. Azpurua Опозиція звинувачує президента країни Мадуро в диктаторстві.

За цей час загинуло 23 особи

У Венесуелі кількість жертв протестів і демонстрацій, як на підтримку, так і проти президента країни Ніколаса Мадуро зросла до 23 осіб. Згідно з даними омбудсмена Тарека Сааба, невідомо, скільки осіб, які постраждали в ході зіткнень і заворушень, все ще знаходяться в украй важкому стані.

Нагадаємо, демонстрації проти президента Венесуели Мадуро проходять в країні майже щодня на протязі вже більше трьох тижнів.

Активісти вимагають проведення дострокових виборів нового президента, повного відновлення прав парламенту Венесуели, а також початку процесу відновлення економіки країни.

Крім того, венесуельська опозиція звинувачує президента країни Мадуро в диктаторстві, в ігноруванні законів, взяття під варту політичних опонентів і тиску на судові органи.

Джерело: ВВС Русская служба