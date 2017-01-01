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    У Венесуелі вбили племінника відомого модельєра, - ЗМІ

    • Сьогодні, 05:16
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    У Венесуелі вбили племінника відомого модельєра
    У Венесуелі вбили племінника відомого модельєра

    Рейнальдо Хосе Еррера був знайдений мертвим в автомобілі на дорозі поблизу Каракаса

    У Венесуелі убитий племінник відомого дизайнера і модельєра Кароліни Еррери.

    Про це повідомляє телеканал ABC News.

    Повідомляється, що він був знайдений мертвим в автомобілі на дорозі поблизу від венесуельської столиці Каракаса.

    У прокуратурі повідомили, що тіло 34-річного бізнесмена Рейнальдо Хосе Еррера було виявлено увечері 11 травня. Також був убитий ще один підприємець, його тіло було знайдено в тому ж місці.

    За даними прокуратури, причина смерті чоловіків поки не встановлена.

    Як повідомляють ЗМІ з посиланням на поліцію Венесуели, невідомі викрали Рейнальдо Ерреру і його друга Фабріціо Мендоси поруч з їх офісом. Після цього чоловіків привезли в їх будинку, щоб забрати цінні речі і гроші.

    За даними газети El Universal, після цього вони були вбиті пострілами в голову.

    ЗМІ гроші
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