У Венесуелі вбили племінника відомого модельєра, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Венесуелі вбили племінника відомого модельєра

Рейнальдо Хосе Еррера був знайдений мертвим в автомобілі на дорозі поблизу Каракаса

У Венесуелі убитий племінник відомого дизайнера і модельєра Кароліни Еррери.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Повідомляється, що він був знайдений мертвим в автомобілі на дорозі поблизу від венесуельської столиці Каракаса.

У прокуратурі повідомили, що тіло 34-річного бізнесмена Рейнальдо Хосе Еррера було виявлено увечері 11 травня. Також був убитий ще один підприємець, його тіло було знайдено в тому ж місці.

За даними прокуратури, причина смерті чоловіків поки не встановлена.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на поліцію Венесуели, невідомі викрали Рейнальдо Ерреру і його друга Фабріціо Мендоси поруч з їх офісом. Після цього чоловіків привезли в їх будинку, щоб забрати цінні речі і гроші.

За даними газети El Universal, після цього вони були вбиті пострілами в голову.