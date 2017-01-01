У Венесуелі вбили племінника відомого модельєра, - ЗМІ
- Сьогодні, 05:16
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Рейнальдо Хосе Еррера був знайдений мертвим в автомобілі на дорозі поблизу Каракаса
У Венесуелі убитий племінник відомого дизайнера і модельєра Кароліни Еррери.
Про це повідомляє телеканал ABC News.
Повідомляється, що він був знайдений мертвим в автомобілі на дорозі поблизу від венесуельської столиці Каракаса.
У прокуратурі повідомили, що тіло 34-річного бізнесмена Рейнальдо Хосе Еррера було виявлено увечері 11 травня. Також був убитий ще один підприємець, його тіло було знайдено в тому ж місці.
За даними прокуратури, причина смерті чоловіків поки не встановлена.
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на поліцію Венесуели, невідомі викрали Рейнальдо Ерреру і його друга Фабріціо Мендоси поруч з їх офісом. Після цього чоловіків привезли в їх будинку, щоб забрати цінні речі і гроші.
За даними газети El Universal, після цього вони були вбиті пострілами в голову.