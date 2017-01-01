У Вербну неділю очікується дощ з мокрим снігом

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У Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів

У неділю, 9 квітня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, заморозки 0...-3 градуси, вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градусів, вдень +8...+14 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +5...+10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, місцями заморозки 0...-2 градуси, вітер північний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +7...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі дощ з мокрим снігом, вдень дощ, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +7...+13 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі дощ з мокрим снігом, вдень дощ, вітер північний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі дощ із мокрим снігом, удень дощ, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Раніше синоптики повідомляли, що в неділю очікується невелике потепління.

Джерело: Українські новини