У вересні Порошенко обіцяє представити своє бачення розвитку країни на наступні роки

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Петро Порошенко проводить прес-конференцію

Президент готується йти на другий термін?

Президент Петро Порошенко під час своєї прес-конференції 14 травня прокоментував плани щодо висування своєї кандидатури на другий термін.

На питання про те, чи збирається він йти на другий термін, він відповів: «Згідно з конституцією, кожен громадянин, який має 35 років, має право балотуватися у президенти. Я вже маю 35 років».

«Та, думаю, на сьогоднішній день зарано говорити про склад кандидатів у президенти», - додав гарант.

«Ще є два роки президентських повноважень. Є ще багато чого, що треба зробити.... У вересні у своїй доповіді у Верховній Раді я представлю своє бачення розвитку країни на цей та наступний роки», - зазначив президент.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.