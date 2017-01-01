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    У Верховній Раді – сильний запах гару

    • Сьогодні, 14:11
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    У парламент викликали рятувальників

    На третьому поверсі Верховної Ради відчувається сильний запах гару, туди викликали представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляють журналісти.

    «Ми думаємо, що це проводка з розеток», – сказав один із працівників охорони.

    Охоронці підтверджують, що до Верховної Ради викликали службу ДСНС. «Під час перерви все перевірять», – додав представник охорони. Водночас у кулуарах Ради жодного запаху немає.

    Як повідомлялось, депутати Верховної Ради від фракції Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко та Іван Мельничук влаштували бійку в сесійній залі парламенту.

    Сьогодні також народний депутат від Опозиційного блоку Олександр Долженков під час ранкового засідання Верховної Ради виступив з місця російською мовою. Так, перший віце-спікер Ірина Геращенко дала нардепу таку можливість, не висловивши прохання вимкнути мікрофон парламентарю чи забезпечити переклад виступу державною мовою.

    Джерело: Українська правда
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