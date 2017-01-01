У Верховній Раді – сильний запах гару



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У парламент викликали рятувальників

На третьому поверсі Верховної Ради відчувається сильний запах гару, туди викликали представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляють журналісти.

«Ми думаємо, що це проводка з розеток», – сказав один із працівників охорони.

Охоронці підтверджують, що до Верховної Ради викликали службу ДСНС. «Під час перерви все перевірять», – додав представник охорони. Водночас у кулуарах Ради жодного запаху немає.

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради від фракції Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко та Іван Мельничук влаштували бійку в сесійній залі парламенту.

Сьогодні також народний депутат від Опозиційного блоку Олександр Долженков під час ранкового засідання Верховної Ради виступив з місця російською мовою. Так, перший віце-спікер Ірина Геращенко дала нардепу таку можливість, не висловивши прохання вимкнути мікрофон парламентарю чи забезпечити переклад виступу державною мовою.