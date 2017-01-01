У Верховній Раді вимагають заблокувати ще кілька сайтів

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Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня про санкції щодо низки фізосіб та юросіб

Геращенко пропонує заблокувати сайти бойовиків «ДНР» і «ЛНР»

З ініціативою заборони доступу до інформаційних ресурсів бойовиків виступила заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Як заявила Ірина Геращенко, їй не зрозуміло, чому РНБО України досі цього не зробила і чому в переліку санкційних сайтів, заборонених нещодавнім указом президента України, інформресурсів терористичних «ДНР» та «ЛНР» нема.

«Звичайно, є питання до РНБО, чому це питання не розглядали під час очевидно правильної дискусії щодо російських сайтів … Очевидно, ми будемо направляти відповідні запити від народних депутатів до РНБО, профільному міністерству», –заявила Геращенко.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Українські новини