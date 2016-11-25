У Відні розглядають справу про екстрадицію Фірташа до США

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Дмитро Фірташ у Вищому земельному суді Відня

На суді присутні, зокрема, керівник «Інтер Медіа груп» Анна Безлюдна та дружина олігарха Лада Фірташ

Сьогодні, 21 лютого, у Вищому земельному суді Відня розглядають апеляцію США на рішення австрійського правосуддя про відмову у видачі бізнесмена Дмитра Фірташа.

Як відомо, ФБР звинувачує Фірташа у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито олігарх і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.

Як повідомляє INSIDER, засідання відкрито о 10 годині. Спершу виступають представники суду, які пояснюють суть рішення першої інстанції. Потім представники прокуратури, які підтримують апеляцію США.

Далі виступлять захисники Фірташа, і він сам.

У суді маленький зал, і дуже багато представників преси. Перед входом була тиснява.

На суді присутні екс-глава правління банку «Родовід» Денис Горбуненко, керівник Груп ДФ Борис Краснянський, керівник «Інтер Медіа груп» Анна Безлюдна, дружина олігарха Лада Фірташ.

Перший запит про видачу Фірташа був відправлений американцями до Відня 30 жовтня 2013 року. Однак через кілька днів цей запит був відкликаний. Другий аналогічний документ надійшов вже 27 лютого 2014 року, ордер на арешт Фірташа був виданий 12 березня, і в той же день олігарха затримали.

Потім бізнесмен вніс заставу - рекордні для Австрії 125 мільйонів євро, і був випущений під зобов'язання не залишати Відень. Справа була розглянута тільки через рік. 30 квітня 2015 року Суддя Крістоф Бауер відмовив у видачі олігарха Штатам.