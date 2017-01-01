У Відні зіткнулися два потяги: щонайменше 7 постраждалих

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Причини аварії з’ясовуються

Зіткнення двох потягів відбулося на вокзалі Мейдлінг у столиці Австрії.

Про це повідомляє Associated Press.

Агенство повідомляє про щонайменше трьох травмованих. Місцева поліція повідомляє про сімох. Зазначається також, що декілька вагонів перекинулися, врятовано вже близько 30 осіб.

Залізничний рух через вокзал «Відень — Майдлінг», який є одним з найважливіших транспортних вузлів австрійської столиці, призупинено.

Пошкоджено контактний провід.

Причини аварії з’ясовуються.