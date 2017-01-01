У вихідні погода не зміниться – буде прохолодно і дощитиме

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У Києві синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме волога і прохолодна повітряна маса, північноатлантичного походження, повідомляє в п'ятницю Укргідрометцентр.

Вночі в західній частині дощ, місцями з мокрим снігом, вдень в Україні місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м / с, вночі в західних областях окремі пориви 15-20 м / с. У Карпатах часом сніг, температура вночі та вдень 0-5 ° морозу.

Температура вночі від 3 ° тепла до 2 ° морозу, вдень 4-9 ° тепла, на крайньому півдні та сході до 11 °.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0 °, вдень 6-8 ° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 18 березня найвища температура вдень була 20,8 в 2012р., Найнижча вночі -18,7 в 1898р.

На 19 березня синоптики прогнозують часом дощ, в західних, північних, більшості центральних і Харківській областях місцями з мокрим снігом.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м / с, в західних областях і східній половині країни місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від 3 ° тепла до 3 ° морозу, вдень 3-9 ° тепла; на Закарпатті та на півдні стани вночі 1-6 ° тепла, вдень 7-12 ° тепла.

У Києві на неділю синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 4-6 ° тепла.