У Вінниці активісти вимагають зібрати більшість депутатів для сесії

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Депутати облради прийняли рішення продовжити сесію 16 березня о 10 годині ранку

Частина активістів зайшла до будівлі Вінницької облдержадміністрації та намагається проникнути у кабінет голови ОДА Валерія Коровія. Мітингувальники вимагають, аби губернатор зібрав більшість депутатів для роботи сесії. Перед цим активісти підпалювали шини біля будівлі облради.

Спочатку до мітингувальників вийшов керівник обласної поліції Юрій Педос та закликав їх розблокувати дорогу, яку перекривають з 14-ї години. Активісти не погодилися та вимагають, аби голова обласної адміністрації зібрав більшість депутатів для проведення сесії.

О 19-й годині депутати почали повторно реєструватимуться, щоб перевірити, чи є кворум для проведення сесії. раніше стало відомо, що Вінницька облрада з четвертої спроби не змогла провести позачергову сесію, на якій мало розглядатися звернення до керівників держави на підтримку учасників економічної блокади ОРДЛО.

О 19.20 годині у Вінницькій облраді прийняли рішення продовжити сесію 16 березня о 10 годині ранку. Пропозицію подали представники «Батьківщини». За відповідне рішення проголосували 12 депутатів з 15 присутніх.

Нагадаємо, вчора у Вінниці влаштували пікет на підтримку «блокади Донбасу»: під СБУ запалили шини.