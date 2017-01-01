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    У Вінниці горіли атракціони

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    Наслідки пожежі на дитячому майданчику у Вінниці
    Наслідки пожежі на дитячому майданчику у Вінниці

    Поруч з дитячим майданчиком загорівся дерев’яний атракціон з батутами

    У вівторок, 11 квітня, у Вінниці сталася пожежа на дитячому майданчику, розташованому на набережній по вул. Кармелюка, 2.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про загоряння атракціону з батутами надійшло до Служби порятунку «101» о 15:04.

    Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що поруч з дитячим майданчиком загорівся дерев’яний атракціон площею 35 кв. м. Пожежа була локалізована о 15:16, а ліквідована о 15:29.

    Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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