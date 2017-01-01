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    У Вінниці горів центральний ринок

    • Сьогодні, 10:15
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    <p>Центральний ринок горів у Вінниці</p>
    ДержНС

    Центральний ринок горів у Вінниці

    Загорілося 13 контейнерів

    Сьогодні, 18 квітня, горів Центральний ринок у Вінниці. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав керівник прес-служби ГУ ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий. 

    За його словами, о 7:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. 

    «Загорілося 13 контейнерів на вул. Некрасова. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 26 рятувальників та шість одиниць техніки. Пожежу локалізовано о 7:22, ліквідовано − о 7:27. Площа пожежі становила понад 60 кв. м», − йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», 13 квітня через вибух біля Палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий. Ще три особи дістали поранення.

    Одна з можливих причин трагедії – вибухнув предмет, схожий на гранату.

    пожежа Вінниця ринок
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