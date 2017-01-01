  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Вінниці СБУ вилучила арсенал боєприпасів у поліцейського

    • Сьогодні, 19:27
    • Розсилка

    Вилучено чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю

    Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні боєприпасів та зброї працівника Вінницького відділу поліції, повідомили у прес-службі відомства.

    «Під час обшуків за місцем проживання, роботи та автомобіля капітана співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції вилучили чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю», - йдеться у повідомленні.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, на Волині СБУ затримала на хабарі у 40 тис. гривень працівника банку

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ