У Вінниці СБУ вилучила арсенал боєприпасів у поліцейського

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Вилучено чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю

Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні боєприпасів та зброї працівника Вінницького відділу поліції, повідомили у прес-службі відомства.

«Під час обшуків за місцем проживання, роботи та автомобіля капітана співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції вилучили чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Волині СБУ затримала на хабарі у 40 тис. гривень працівника банку