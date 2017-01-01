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    У Вінниці з табельної зброї застрелився кадровий військовий офіцер

    • Вчора, 22:59
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    Військова частина у Вінниці
    Військова частина у Вінниці

    Раніше загиблий майор проходив медичний та психологічний огляд і характеризувався позитивно

    У Вінниці в штабі командування Військово-повітряних сил України товариші по службі сьогодні виявили мертвим майора військової частини А 0549.

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    Про це повідомляє місцеве видання «Реал».

    Подія сталася в першій половині дня. За інформацією видання, офіцер здав чергування, а потім застрелився.

    Факт загибелі майора підтвердили у військовій прокуратурі Вінницького гарнізону та відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області.

    Відомо, що чоловіку було 32 роки. За словами прес-секретаря командування військово-повітряних сил ЗСУ Романа Юрчило, загиблий проходив медичний і психологічний огляд і характеризувався позитивно.

    За попередньою версією поліції, майор Військово-повітряних сил України наклав на себе руки, застосувавши табельну зброю.  

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