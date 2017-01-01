У Вінниці з табельної зброї застрелився кадровий військовий офіцер

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Військова частина у Вінниці

Раніше загиблий майор проходив медичний та психологічний огляд і характеризувався позитивно

У Вінниці в штабі командування Військово-повітряних сил України товариші по службі сьогодні виявили мертвим майора військової частини А 0549.

Про це повідомляє місцеве видання «Реал».

Подія сталася в першій половині дня. За інформацією видання, офіцер здав чергування, а потім застрелився.

Факт загибелі майора підтвердили у військовій прокуратурі Вінницького гарнізону та відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області.

Відомо, що чоловіку було 32 роки. За словами прес-секретаря командування військово-повітряних сил ЗСУ Романа Юрчило, загиблий проходив медичний і психологічний огляд і характеризувався позитивно.

За попередньою версією поліції, майор Військово-повітряних сил України наклав на себе руки, застосувавши табельну зброю.

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