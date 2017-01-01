У Вінницькій області піротехніки знищили п’ять 500-кг авіабомб

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Утилізація боєприпасів

Про небезпечну знахідку рятувальників повідомив сільський голова

У Вінницькій області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили п'ять 500-кг авіаційних бомб. В ході операції були перекриті автомобільні дороги та виствлені пости. Боєприпаси були знищені шляхом підриву на місці виявлення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про виявлення предметів зовнішньо схожих на вибухонебезпечні надійшло в Службу допомоги «101» від сільського голови села Писарівка ще 19 квітня.

Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували знахідки, як фугасні авіаційні бомби та артилерійські снаряди.

При додатковому обстеженні території групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС у Вінницькій області 20 квітня були виявлені ще три ФАБ-500. Виявлені боєприпаси були взяті під охорону співробітниками Нацполіції.

Зазначається, що з урахуванням небезпеки розльоту уламків на велику відстань (до 1,5 км) і можливу потужну вибухову хвилю, була скликана районна комісія з питань ТЕБ та НС. Для мінімізації наслідків вибуху було прийнято рішення вкрити бомби мішками з відсівом та додатковим шаром грунту.

В суботу авіабомби та інші вибухонебезпечні предмети з дотриманням усіх заходів безпеки для населення було знищено шляхом підриву.

«Главком» також повідомляв, що 22 квітня у Краматорську семирічний хлопчик знайшов біля школи 14 гранат.