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    У вінницькому салоні краси підірвали гранату

    • Сьогодні, 09:40
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    Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення

    Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення

    Сьогодні, 28 лютого, у Вінниці о 4:20 поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Пирогова у приміщенні центру лазерної косметології пошкоджено віконне скло. Попередньо встановлено, що у приміщенні вибухнула бойова граната.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

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    У вінницькому салоні краси підірвали гранату
    У вінницькому салоні краси підірвали гранату
    У вінницькому салоні краси підірвали гранату
    У вінницькому салоні краси підірвали гранату
    У вінницькому салоні краси підірвали гранату
    У вінницькому салоні краси підірвали гранату
    У вінницькому салоні краси підірвали гранату

    Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє оздоблення салону, розташованого на першому поверсі триповерхової будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення.

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