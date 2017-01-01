У вінницькому салоні краси підірвали гранату
- Сьогодні, 09:40
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Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення
Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення
Сьогодні, 28 лютого, у Вінниці о 4:20 поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Пирогова у приміщенні центру лазерної косметології пошкоджено віконне скло. Попередньо встановлено, що у приміщенні вибухнула бойова граната.
Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.
Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє оздоблення салону, розташованого на першому поверсі триповерхової будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення.