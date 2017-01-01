У Вишгороді на Київщині прогримів потужний вибух в квартирі, є поранені

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Фото: vyshgorod.city На місці події працюють пожежна, газова, медична служба та поліція

Внаслідок вибуху повилітали шибки та вікна

Сьогодні, 5 червня, на проспекті Мазепи, 5 у Вишгороді стався потужний вибух у житловому будинку. Про це йдеться на сайті vyshgorod.city.

«Вибух стався за невідомих причин на 4-му поверсі, 5-ти поверхового будинку. Шибки та вікна повилітали. На місці події працюють пожежна, газова, медична служба та поліція», - йдеться у повідомленні.

Одну людину забрала швидка допомога, точна кількість жертв невідома. Причини та наслідки події наразі з’ясовуються.

Як повідомляє телеканал «112 Україна», серед постраждалих - чоловік і жінка, які перебували в квартирі. За попередніми даними, чоловік загинув, а жінку госпіталізували. Мешканців будинку не евакуйовували.

Причини і наслідки з'ясовуються. Є інформація про те, що вибухнув газ.