У вівторок буде тепло, але дощитиме

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Дощ у Києві

У Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ

У вівторок, 30 травня, в Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, ранком і вдень гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів. У Карпатах уночі без опадів, ранком і вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, уночі без опадів, ранком і вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Джерело: Українські новини