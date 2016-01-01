У вівторок очікується мокрий сніг

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Мокрий сніг

Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У вівторок, 20 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -1... 1 градус. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси. У Карпатах без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 2...-3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси. У Ялті невеликий дощ з мокрим снігом. Температура протягом доби 0... + 2 градуси.

, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -1... 1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси. У Карпатах без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 2...-3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси. У Ялті невеликий дощ з мокрим снігом. Температура протягом доби 0... + 2 градуси.

Джерело: Українські новини