У вівторок очікується мокрий сніг
- 19 Грудня, 14:45
-
Розсилка
Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця
У вівторок, 20 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -1... 1 градус. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси. У Карпатах без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 2...-3 градуси.
На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.
У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.
На сході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 2...-3 градуси.
На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси.
У Криму хмарно з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси. У Ялті невеликий дощ з мокрим снігом. Температура протягом доби 0... + 2 градуси.
, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -1... 1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси. У Карпатах без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 2...-3 градуси.
На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.
У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 2...-3 градуси.
На сході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 2...-3 градуси.
На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси.
У Криму хмарно з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби -2... + 3 градуси. У Ялті невеликий дощ з мокрим снігом. Температура протягом доби 0... + 2 градуси.
Джерело: Українські новини