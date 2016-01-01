У вівторок очікується мокрий сніг з дощем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мокрий сніг з дощем

Завтра в Україні хмарно, мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця

У вівторок, 27 грудня, в Києві хмарно, мокрий сніг з дощем, вдень невеликий, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, мокрий сніг з дощем, уночі місцями ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+5 градусів. У Карпатах мокрий сніг з дощем, температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно, мокрий сніг з дощем, уночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень -3...+3 градуси.

У центрі України хмарно, мокрий сніг з дощем, уночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень -4...+ 3 градуси.

На сході України хмарно, мокрий сніг з дощем, уночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України хмарно, мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень -2...+5 градусів.

У Криму хмарно, мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Ялті мокрий сніг з дощем. Температура вночі -1...+1 градус, +2...+4 градуси.

Джерело: Українські новини