У вівторок очікуються дощі з грозами
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У Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів
У вівторок, 4 квітня, в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+20 градусів. У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +11...+16 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+20 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+22 градуси.
На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+20 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +13...+20 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +12...+14 градусів.
Джерело: Українські новини