У вівторок очікуються невеликі дощі

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На більшості території України мінлива хмарність, уночі місцями помірний, вдень невеликий дощ

У вівторок, 7 березня, в Києві мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 градусів, вдень +10... +12 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, вдень +8...+14 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі й вдень -2...+3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, уночі місцями помірний, вдень невеликий дощ, у Сумській області без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +6...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі місцями помірний, вдень невеликий дощ, у Дніпропетровській області без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +8...+14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, вдень +8...+14 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, у Одеській і Миколаївській областях місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Запорізькій області +8...+13 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Джерело: Українські новини