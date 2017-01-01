У вівторок очікуються подекуди дощі з мокрим снігом

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Дощ із мокрим снігом

У Києві мінлива хмарність, без опадів

У вівторок, 14 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +7...+9 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у Рівненській області без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+10 градусів. У Карпатах невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі й вдень 0...-5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, подекуди невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у Вінницькій області без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, вдень +4...+10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у Луганській області без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+11 градусів.

У Криму мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів. У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +7...+9 градусів.

Джерело: Українські новини