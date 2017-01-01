У вівторок повернуться сильні морози

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Завтра в Україні мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця

У вівторок, 17 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-11 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-15 градусів, удень -2...-8 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -13...-18 градусів, вдень -4...-9 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-15 градусів, удень -2...-8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-15 градусів, удень -2...-8 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -2... 3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3 ...- 9 градусів, удень 0 ...- 6 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3 ...- 8 градусів, удень +2 ...- 3 градуси. У Ялті мокрий сніг з дощем. Температура вночі -4 ...- 6 градусів, удень -1 ... + 1 градус.

Джерело: Українські новини