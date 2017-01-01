У вівторок прийде невелике потепління

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Дощова погода

Завтра у Києві вранці та вдень місцями невеликий дощ

У вівторок, 28 березня, в Києві хмарно із проясненнями, уночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +10...+12 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +13...+19 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -3...+2 градуси, удень +4...+9 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +6...+13 градусів. У Сумській області протягом доби дощ із мокрим снігом, температура вночі -1...+4 градуси, удень +4...+9 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +9...+16 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, дощ із мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, удень +4...+11 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Приазов'ї вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +11...+20 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +12...+17 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, удень +13...+15 градусів.

Джерело: Українські новини