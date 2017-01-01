У вівторок прийде потепління

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Тепла весняна погода

Завтра істотних опадів не буде

У вівторок, 21 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +9...+11 градусів. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень у Рівненській і Волинській областях місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+16 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки вдень у Київській і Чернігівській областях місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, вдень +7...+12 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +6...+12 градусів, у Вінницькій області +9...+14 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+10 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +7...+13 градусів, в Одеській області +10...+15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Джерело: Українські новини