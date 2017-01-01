У вівторок на українців чекає невеликий сніг та ожеледиця

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3 січня в Києві буде хмарно з проясненнями

3 січня в Києві хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря протягом доби -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 7–12 м/с, подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі +1...-4 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті до -8 градусів, вдень +2...-3 градуси.

У Карпатах невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень -3...-8 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, подекуди туман, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, подекуди туман, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний 7–12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...-7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, подекуди туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +6...+11 градусів.

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